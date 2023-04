Traffico Roma del 25-04-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023) Luceverdedentro Mattia questo giuramento da Simone Cerchiara è il momento ildi rientro aspostamenti dai castelli della Pontina e dellaFiumicino tutti in direzione delle donne centro intanto in città è una giornata di festa di iniziative manifestazioni ed eventi sportivi per la liberazione corsa ciclistica tra il Circo Massimo le Terme di Caracalla e Saba chiusura ale deviazioni a Porta San Paolo manifestazione per l’anniversario della Liberazione dalle 18 chiusa via Persichetti e devi a te le linee bus Matteo nella zona di Portonaccio con chiusure e deviazioni mentre sulla via Salaria dissestato il tratto di strada Nelle vicinanze del raccordo in uscita dachiuso un breve tratto e deviazioni con questo è tutto un servizio a cura della c e ...