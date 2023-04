Traffico Roma del 25-04-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati giornata della Liberazione iniziative con manifestazioni ed eventi sportivi corsa ciclistica nella zona del Circo Massimo delle Terme di Caracalla e di San Saba chiusure alfino alle 18 circa a Porta San Paolo Piazzale Ostiense manifestazione per l’anniversario della Liberazione dalle 18 chiusure e deviazioni per il trasporto pubblico dalle 15:30 corteo nella zona di Portonaccio con chiusure alsulla via Salaria dissestato il tratto di strada nelle vicinanze di raccordo in uscita dachiuso un breve tratto E con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità