Traffico Roma del 25-04-2023 ore 14 | 30

(Di martedì 25 aprile 2023) LuceverdeBentrovati a questo appuntamento da Simone a Cerchiara giornata della Liberazione iniziative con manifestazioni ed eventi sportivi corsa ciclistica nella zona del Circo Massimo delle Terme di Caracalla e di San Saba chiusura ale deviazioni fino alle 18 circa a Porta San Paolo Piazzale Ostiense manifestazione per l’anniversario della Liberazione dalle 18 chiusa via Persichetti è un lato del Piazzale Ostiense diverse le linee bus deviate dalle 15:30 corteo nella zona di Portonaccio con chiusura ale deviazioni Intanto in via di Torpignattara lavori all’altezza della via Casilina e chiusura alla circolazione con questo da Simone cercherei tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...