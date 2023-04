Traffico Roma del 25-04-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione Buongiorno sulla Cassia bis Veientana abbiamo cosa tratti perintenso tra il raccordo anulare Formello in direzione di Viterbo per quanto riguarda la raccordo anulare abbiamo coda in carreggiata interna dalla Casilina all’uscita Ardeatina è sempre in interna rallentamenti con code dalla Laurentina fino al bivio con laFiumicino in carreggiata esterna code dalla al bivio con laFiumicino una segnalazione ci arriva dalla polizia locale si tratta di un incidente sulla Tuscolana all’altezza di via dei Fulvi altro incidente in Piazzale Tiburtino ora siamo tutte le attenzioni del caso diverse le iniziative nella capitale in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo terminata all’altare della Patria da cerimonia con il presidente Sergio ...