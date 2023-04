Traffico Roma del 25-04-2023 ore 10 | 30

(Di martedì 25 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi regolare ilsulla rete viaria cittadine nessun impedimento di rilievo sul raccordo e consolari una segnalazione ci arriva dalla polizia locale si tratta di un incidente sulla Tuscolana all’altezza di via dei Fulvi raccomandiamo tutte le attenzioni del caso diverse le iniziative nella capitale in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo terminata all’altare della Patria da cerimonia con il presidente Sergio Mattarella e con le più alte cariche dello stato in corso le riaperture delle strade circostanti Piazza Venezia è partito da poco da largo Bompiani all’ottavo Municipio un corteo diretta a Porta San Paolo diverse le strade che resteranno chiuse al passaggio dei manifestanti tra queste viale di Tor Marancia incrocio con la Cristoforo Colombo ...

Gianni Alemanno, ex sindaco di, è oggi portavoce del comitato 'Fermare la Guerra' ha definito ... Perché voglio vedere gli imbarazzi del Governo a prorogare ancora ild'armi nel 2024, con ...è 257esima, Napoli 241esima. Scorrendo la classifica dal basso in alto, Genova è la prima ... Il biossido di azoto, le cui emissioni sono causate principalmente dal, caratterizza l'aria di ...... per di più negli orari di punta, generando- e quindi ulteriore smog - oltre ad ... Questo sabato, gli ecologisti di Ultima Generazione hanno deciso di sfilare in corteo a- insieme ad un ...

Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso RomaToday

La Divisione Anticrimine della Questura ha avviato un’immediata istruttoria al termine della quale è stato applicato il “foglio di via obbligatorio” con divieto di ritorno nel Comune di Roma, ovvero ...Il Questore di Roma sulla base dell’istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso 9 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti attivisti che, ieri mattina, hanno bloccato il traffico in ...