Traffico Roma del 25-04-2023 ore 09 | 30

(Di martedì 25 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi si mantiene regolare ilsulla rete viaria cittadina e nessun impedimento di rilievo sul Raccordo Anulare consolari una nazione ci arriva dalla polizia locale si tratta di un incidente in viale delle Belle Arti nei pressi di largo Pablo Picasso raccomandiamo tutte le attenzioni del caso diverse le iniziative nella capitale in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo in corso all’altare della patria e una cerimonia con il presidente Sergio Mattarella e con il Ministro della Difesa Giulio Crosetto attenzione alle misure relative alla viabilità e alla sicurezza nell’area di Piazza Venezia partirà tra circa mezz’ora all’ottavo Municipio un corteo da largo Bompiani fino a Porta San Paolo diverse le strade che resteranno chiuse al passaggio dei ...

incidente sulla Cristoforo Colombo: donna muore sul colpo, caos verso la Capitale. Il Questore di Roma sulla base dell'istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso 9 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti attivisti che, ieri mattina, hanno bloccato il traffico in Via Appia

Il Questore di Roma sulla base dell’istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso 9 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti attivisti che, ieri mattina, hanno bloccato il traffico in ...Scontro mortale tra due auto ieri mattina sulla Cristoforo Colombo, all'altezza dell'Infernetto. A perdere la vita Marta Biagiotti, 82 anni, sbalzata fuori dalla sua Chevrolet Aveo ...