Traffico Roma del 25-04-2023 ore 09 | 00

(Di martedì 25 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non ci sono sostanziali novità in tutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadinascorrevole anche sul Raccordo Anulare dove c’è stato qualche problema per l’incendio di un veicolo lungo la carreggiata esterna all’altezza della Casilina quella di oggi in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo Vedrà una serie di iniziative nella capitale questa mattina alle 9 il presidente Sergio Mattarella con il Ministro della Difesa Giulio Crosetto depositerà una corona d’alloro all’altare della Patria sono già scattate tutte le misure relative alla viabilità e alla sicurezza nell’area di Piazza Venezia in mattinata dalle 9:30 circa un corteo attraverserà numerose strade dell’ottavo Municipio da largo Bompiani fino a San Paolo per queste viale di ...