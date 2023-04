Traffico Roma del 25-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi tutto tranquillo in queste ore sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e consolari giornata caratterizzata da partenza spostamenti a medio raggio a causa di guanti approfitteranno del Lungo Ponte legato alla festa della Liberazione e quella di oggi proprio in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo Vedrà una serie di iniziative nel la capitale questa mattina alle 9 il presidente Sergio Mattarella con il Ministro della Difesa Giulio Crosetto depositeranno una corona d’alloro all’altare della Patria le misure relative alla viabilità e alla sicurezza in tutta l’area di Piazza Venezia sono già scattate Dunque massima attenzione in mattinata dalle 9:30 circa un corteo attraverserà le strade dell’ottavo Municipio da largo Bompiani fino a Porta San ...