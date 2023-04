Tra politica e soap-opera | The Diplomat diventa un fenomeno su Netflix

(Di martedì 25 aprile 2023) Theè sued è subito alla numero uno della top ten. Grande successo per la serie tv che racconta il lato oscuro della

melodramma e lotta, dall' 8 settembre 1943 all' insurrezione di Milano , racconta la resistenza partigiana con ragione e sentimento. "Estate violenta" di Valerio Zurlini (1959) Mélo ...turisti e febbre scudetto, Napoli si prepara a vivere un 25 aprile in festa. Dove la gioia del tifo e lo svago dei turisti non toglieranno nulla al messaggio morale, politico e storico della ...E lo faccio con la serenità di chi queste riflessioni le ha viste maturare compiutamentele fila della propria parteormai 30 anni fa, senza mai discostarsene nei lunghi anni di impegno ...

Il legame tra politica e moda Artribune

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive una lettera su 25 aprile e fascismo e celebra Paola Del Din, la partigiana "Renata" medaglia d'oro della Resistenza ...The Diplomat è su Netflix ed è subito alla numero uno della top ten. Grande successo per la serie tv che racconta il lato oscuro della politica ...