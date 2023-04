Totti e Spalletti pronti a fare la pace? Le cose da sapere sul loro litigio

(Di martedì 25 aprile 2023) Francescoe Lucianosarebberoa "la". Mentre l'ex capitano gialsso è alle prese con il complicatissimo divorzio da Ilary Blasi, l'attuale allenatore del Napoli si appresta a festeggiare il titolo di campione d'Italia. Raccoglieranno l'invito di Filippo Roma per mettere fine aleterno conflitto?

Francescoin diretta a Dazn torna a parlare di Roma: lo fa al fischio finale della partita di Bergamo contro l'Atalanta. Ecco le sue parole, apprezzatissime dai ...Lo ha detto Francescoin collegamento con gli studi di Dazn dopo la sconfitta della Roma ... anche perché l'Atalanta si è rifatta sotto", spiega prima di soffermarsi sul Napoli di: "Ha ...pronti alla pace Ecco cosa hanno risposto alle Iene Tapiro a Ilary Blasi: 'e la villa all'Eur Può entrare quando vuole, è sempre aperta'su Dazn, cosa ha detto 'L'...

Nel corso dell'intervista a DAZN, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato anche di Luciano Spalletti: "Ha fatto una stagione strepitosa. Lui è uno dei più forti in circolazione, l'ho sempr ...Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato anche di Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN: "Ha fatto una stagione strepitosa. Ho sempre detto che è uno dei migliori allenatori che ci sono in ...