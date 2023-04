Tottenham | i giocatori rimborsano i tifosi dopo la disfatta 

(Di martedì 25 aprile 2023) L'umiliante 1-6 rimediato a Newcastle è stato abbastanza per convincere Harry Kane e compagni a metter mano al portafoglio e rimborsare il costo dei biglietti ai tifosi che li avevano seguiti in trasferta. Bella mossa ma basterà a riportare la calma?

