Tottenham | i giocatori rimborsano i tifosi dopo il 6 - 1 in casa del Newcastle | ' Capiamo la vostra rabbia'

Bella iniziativa di Kane e compagni dopo l'ultimo pesante ko in trasferta. LONDRA (INGHILTERRA) - Bella iniziativa deidel. Harry Kane e compagni hanno reso noto oggi di aver deciso di rimborsare ai tifosi il costo del biglietto della gara in trasferta di questa domenica contro il Newcastle, persa ...del, dopo aver perso 6 a 1 in casa del Newcastle, hanno deciso di rimborsare i biglietti a tutti i tifosi che li hanno seguiti nell'infausta trasferta. 'Come squadra, comprendiamo ...RIMBORSO - Idelinfatti hanno deciso di rimborsare il biglietto a tutti i tifosi degli Spurs presenti al St James' Park per assistere al crollo contro il Newcastle. Lo rende noto ...

