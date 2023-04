Torna l’Open Day azzurro

(Di martedì 25 aprile 2023)no anche quest’anno gli Open Day azzurri, giornate dedicate a bambini e bambine non tesserati nati nel 2016, 2017 o 2018, con cinque appuntamenti al sabato mattina Il primo Open Day si svolgerà sabato 6 maggio a partire dalle ore 10.00 al Centro Sportivo di Monteboro, per poi ripetersi sabato 13, sabato 20 e sabato 27 maggio, sempre a Monteboro a partire dalle 10.00. Sabato 10 giugno, con le stesse modalità, l’evento si svolgerà invece allo Stadio Castellani che aprirà le proprie porte ai piccoli calciatori e alle piccole calciatrici Ad ogni partecipante verrà regalato un kit di allenamenti griffato Empoli FC: per partecipare sarà necessario il certificato non agonistico. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

