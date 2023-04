(Di martedì 25 aprile 2023) Dal 28 aprile al 1° maggio al Parco Goisis di Monterossol’evento organizzato da Promozioni Confesercenti con un’offerta gastronomica per tutti i gusti. Saranno presenti 15 cucine con prelibatezze regionali e internazionali

... con oltre 600 dirette streaming con scrittori e scrittrici del panorama letterario italiano,...del premio Biella Letteratura e Industria in collaborazione con la compagnia teatrale, ...Con il prossimo week - enda Brindisi 'La Pasquetta brindisina'. La seconda edizione, quella 2023, del grande evento ... Tutto pronto quindi per l'appuntamento con la grandedel ...... alla scoperta della Valle D'tria tra Brindisi e Taranto e, infine, nel Salento, Targa Pugliaa far viaggiare la suadi auto storiche alla scoperta delle bellezze della Puglia, con ...

Torna «La Carovana dei Sapori», un viaggio tra i piatti di tutto il mondo L'Eco di Bergamo

C he cosa si mangia a cena Il dilemma affligge molte famiglie al momento di sedersi a tavola. La preparazione dei pasti può diventare rapidamente una sfida quando si tratta di soddisfare tutti i gust ...Avezzano. Il grande sogno africano del Circo Paolo Orfei ad Avezzano, dal 6 al 15 maggio, lo spettacolo di successo ...