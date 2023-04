Torino | gli ispettori federali non hanno riportato nessun coro contro Karamoh

(Di martedì 25 aprile 2023) Glinoni cori razzisti dei tifosi della Lazio nei confronti dell’attaccante delNonostante la denuncia del diretto interessato, glinongli ululati razzisti dei tifosi della Laziol’attaccante del, Yann. Secondo quantoda Tuttosport, glinon si sono accorti di nulla, riportando solo il lancio di alcuni oggetti in campo. Il quotidiano non esclude la possibile apertura di un’inchiesta.

Secondo quanto riportato dalla Stampa nel corridoio versospogliatoi dopo la gara vinta dai ...tre pagine di allegati su Juve - Napoli redatte dai quattro inviati della Procura federale aIl match d'andata, giocato a, era terminato 1 - 1 fra mille polemiche. SEMPRE INTER - JUVE - ... Comportarsi come abbiamo sempre fatto, peratteggiamenti nei confronti di quello al di fuori ......traccia degli ululati razzisti all'indirizzo di Karamoh e Singo in occasione di Lazio -. Il ... maispettori non hanno rilevato i suddetti ululati. Due i giocatori squalificati per il ...

25 aprile a Torino, gli scontri tra autonomi e polizia Corriere TV

Un altro pienone al Filadelfia, campo di allenamento del Torino, dove questa mattina i granata hanno ricevuto una grande manifestazione d'affetto dopo la vittoria contro la Lazio a Roma che ha riacces ...