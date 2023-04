Torino | 2 000 tifosi per l'allenamento al Filadelfia

L'anno scorso nei 3 giorni (sabato, domenica e lunedì) avevamo avuto oltre 10.presenze, quest'anno in 5 giorni abbiamo quasi raddoppiato. Per i prossimi giorni i biglietti sono quasi esauriti ...In attesa del prossimo ponte del 1° maggio, sono ottimi i dati di presenze per i musei diin quello del 25 aprile. Sono stati 26.165 i visitatori accolti nel ponte nel complesso della ...i 20....Non risulta invece alcuna segnalazione di cori razzisti invece in riferimento a Lazio -dopo ... SOCIETA' Ammenda di 15.,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ...

Torino, tutti al Filadelfia: 2.000 tifosi per l'allenamento a porte aperte Sportitalia

“È bellissimo vedere la città così viva e piena di turisti – sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. Il museo ha raggiunto ...In attesa del prossimo ponte del 1° maggio, sono ottimi i dati di presenze per i musei di Torino in quello del 25 aprile. Sono stati 26.165 i visitatori accolti nel ponte nel complesso della Venaria R ...