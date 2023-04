Top 3 eventi di questo inizio 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 25 aprile 2023) Ogni anno entra nella storia per gliche lo hanno caratterizzato, il 2022 è stato l’anno della ripresa dopo la Pandemia ostacolata dallo scoppio della guerra in Ucraina che ha portato in Europa e nel mondo l’incubo di una terza guerra mondiale. Per quanto riguarda la nostra nazione il 2022 è stato l’anno del Mattarella bis e della nascita del governo Meloni mentre a livello internazionale è stato l’anno che ha segnato la fine del lungo regno di Elisabetta II e la vittoria dell’Argentina ai Mondiali di calcio del Qatar. Anche ilsembra un anno molto interessante e ricco diche lasceranno il segno nella storia. L’incoronazione di Re Carlo III Per gli amanti della casa reale inglese e del gossip, uno deglidi spicco di questa prima metà delè senz’altro l’incoronazione ...