Tom Holland protagonista del corto Last Call | diretto da suo fratello Harry

(Di martedì 25 aprile 2023) La star di Spider-Man, Tom, sarà uno dei protagonisti di, unmetraggioda suoche verrà presentato al Tribeca Film Festival. Tomè ildelda suominore, e il progetto verrà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival. Il film affronta i problemi legati alla salute mentale, tematica su cui il giovane fillmaker ha compiuto numerose ricerche, coinvolgendo anche organizzazioni benefiche ed esperti. La trama diIlmetraggio...

