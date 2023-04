Titolo di sostegno 2023 | valido sia per GaE che per elenco aggiuntivo GPS?

(Di martedì 25 aprile 2023) Il docente incluso in GaE può presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia dellee poi anche in quelli delle GaE? L'articolo .

Abilitati e specializzati all’estero con riserva in GPS, nasce elenco aggiuntivo “in coda” solo per le supplenze. Decreto PA in Gazzetta Ufficiale Orizzonte Scuola

Cosa cambia per il Tfa sostegno 2023 Le nuove regole che interesseranno il tanto atteso VIII ciclo sono contenute nel decreto Pa e riguardano le prove e l'accesso alle stesse. I dettagli.I docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e che conseguono il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2023 possono presentare, a decorrere dal 15 giugno fino al 4 ...