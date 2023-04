Tina Anselmi – Una vita per la democrazia | il cast attori completo del film

(Di martedì 25 aprile 2023) Qual è il) di– Unaper la, iltv in onda su Rai 1 stasera, 25 aprile 2023? Nel ruolo della protagonista assoluta c’è Sarah Felberbaum che, raggiunta da Tv Sorrisi e Canzoni si è detta molto felice di aver interpretato l’: “E’ stato un grande onore. È il lavoro più importante che ho fatto finora. Non volevo e non potevo copiarla: piuttosto dovevo renderle omaggio, raccontando il suo spirito. E alla fine così è nata la “mia””. Al suo fianco altriitaliani. Di seguito l’elencocon i rispettivi ruoli: Sarah Felberbaum:Alessandro Tiberi: Giovanni Di Ciommo Andrea Pennacchi: ...

I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 25 Aprile 2023- Una vita per la democrazia (Biografico) in onda su Rai 1 alle ore 21.30 , un film di Luciano Manuzzi, con Sarah Felberbaum, ...... ed è grazie a lei se oggi l'Italia è un paese libero, più equo e civile, anche se forse non sempre all'altezza dei valori democratici per cuiha sempre combattuto senza accettare ...Va in onda stasera 25 aprile in prima serata su Rai 1- Una vita per la democrazia , film tv di Luciano Manuzzi con Sarah Felberbaum , basato sui libri biografici di Anna Vinci , sceneggiato da Monica Zapelli e prodotto da Rai Fiction e BB ...

Cara Meloni, oggi si ricordi della partigiana Tina Anselmi Domani

L'attrice Sarah Felberbaum interpreta Tina Anselmi in un biopic che ne ripercorre la vita e la passione politica. In onda su Rai Uno il 25 aprile.Va in onda su Rai 1 in prima serata il film Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, con Sarah Felberbaum, sulla vita della prima donna ministro italiana.