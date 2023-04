Tina Anselmi - Una vita per la democrazia | Felberbaum | Il ricordo gentile di come si faceva politica

(Di martedì 25 aprile 2023) L'attrice Sarahinterpretain un biopic che ne ripercorre lae la passione. In onda su Rai Uno il 25 aprile. Staffetta partigiana ad appena 16 anni pedalando instancabilmente tra Castelfranco Veneto e Treviso, sindacalista al fianco delle giovani filandiere, parlamentare, la prima donna in Italia a ricoprire la carica di ministra e ancora Presidente della Commissione di inchiesta sulla P2. È merito suo se oggi abbiamo una legge sull'aborto, un servizio sanitario nazionale e la parità salariale tra uomo e donna; ed è grazie a lei se oggi l'Italia è un paese libero, più equo e civile, anche se forse non sempre all'altezza dei valori democratici per cuiha sempre combattuto senza accettare compromessi. Dalla parte delle ...

Va in onda stasera 25 aprile in prima serata su Rai 1 Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, film tv di Luciano Manuzzi con Sarah Felberbaum, basato sui libri biografici di Anna Vinci, sceneggiato da Monica Zapelli e prodotto da Rai Fiction e Bibi Film. Grazie a Benedetta! Grazie a donne come Nilde Jotti e Tina Anselmi che, dopo aver fatto la Resistenza hanno servito questo paese dando un contributo eccezionale alla battaglia per l'emancipazione

Va in onda su Rai 1 in prima serata il film Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, con Sarah Felberbaum, sulla vita della prima donna ministro italiana.Stasera in TV, i film del 25 aprile: Tina Anselmi, Mussolini e Il partigiano Johnny. Per la Festa della Liberazione una programmazione ad hoc ...