Tina Anselmi | la prima ministra

Mi sembra importante, sotto questo profilo, la scelta della RAI di mandare in onda il 25 aprile uno sceneggiato dedicato all'importante esperienza di vita di, giovanissima staffetta ...'So cosa significa la depressione. Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche ...Figure come, che con De Gasperi condivideva l'idea di una società fondata sul rispetto dei diritti di tutti, senza lasciare indietro nessuno. 'Non c'è di peggio, in democrazia, che ...

Tina Anselmi, la P2 e quell’invito a cena riservato a soli uomini Corriere della Sera

Questa sera su Rai Uno va in onda il biopic tv di Luciano Manuzzi su Tina Anselmi, partigiana, sindacalista, parlamentare e ministra, interpretata da Sarah Felberbaum ...Come ogni anno la data del 25 aprile suscita infinite polemiche, mentre il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, dopo aver reso omaggio ...