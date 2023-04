Tina Anselmi | la causa di morte dell’ex ministro

(Di martedì 25 aprile 2023)è morta adi complicazioni del morbo di Parkinson. L’exsi spense nel 2016, in casa sua a Castelfranco Veneto, all’età di 89 anni. Negli ultimi anni della sua vita la donna aveva dovuto affrontare anche un ictus che aveva radicalmente peggiorato le sue condizioni di salute. Il morbo di Parkinson colpìnel 2001 e dunque la politica fu costretta a conviverci per ben quindici anni. La malattia è una sindrome neurologica caratterizzata da rigidità muscolare che si manifesta fisicamente con una forte resistenza ai movimenti di tipo passivo. Purtroppo l’, come già anticipato, fu colpita anche da un ictus che aggravò ulteriormente le sue condizioni di salute. Le esequiepolitica furono celebrate nel ...

Stasera in tv martedì 25 aprile 2023, Rai Su Raiuno, alle 21.30, il film tv del 2023,, una vita per ...Sarah Felberbaum èPartigiana a 16 anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima ministra in Italia nel 1976:ha aperto la strada all'emancipazione femminile. Diventa ministra del lavoro e ...è stata la prima. La prima donna in Italia a guidare un ministero, un'idea politica a cui pensava da decenni, da quando aveva 17 anni. Era il 26 settembre 1944. Assieme ad altri ...

Tina Anselmi, la P2 e quell’invito a cena riservato a soli uomini Corriere della Sera

Il 25 aprile andrà in onda in prima serata su Raiuno "Tina Anselmi. Una vita per la democrazia". Nei panni di Tina Anselmi la bravissima Sarah Felberbaum.Rai 1 celebra il 25 aprile con la prima visione di Tina Anselmi - Una vita per la democrazia, un film dedicato alla figura di una donna straordinaria.