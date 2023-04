Tina Anselmi cast completo e attori del film Rai 1 con Sarah Felberbaum

(Di martedì 25 aprile 2023)delRai 1 conStasera su Rai 1 va in onda iltvUna vita per la democrazia per la regia di Luciano Manuzzi, basato sui libri “La P2 nei diari segreti di” scritto da Anna Vinci e “Storia di una passione politica” scritto dacon Anna Vinci. La storia si apre mentre la Seconda guerra mondiale è in corso e mostra tutta la propria ferocia. Ilcomincia dastudentessa adolescente fino alla primavera del 1945, quando la guerra finisce. Qualche anno dopo, nel 1981, è Presidente della Commissione di indagine sulla ...

I programmi in chiaro" Una vita per la democrazia, ore 21:25 su Rai 1 La storia della prima donna eletta ministro in Italia, nel 1976. Dalla strada al palco, ore 21:20 su Rai 2 Nuovo ...Intervista a Luciano Manuzzi e Sarah Felberbaum, regista a protagonista di "- Una vita per la democrazia", fiction Rai in onda il 25 aprile in prima serata su Rai1 che racconta la vita della prima donna ministra in Italia, partigiana a 16 anni, sindacalista in ...Il 25 aprile andrà in onda in prima serata su Raiuno '. Una vita per la democrazia'. Nei panni dila bravissima Sarah Felberbaum . Partigiana a 16 anni,è stata la prima ministra donna in Italia. Il film tv ...

Tina Anselmi, la P2 e quell’invito a cena riservato a soli uomini Corriere della Sera

Ecco la guida tv e la programmazione di stasera martedì 25 aprile 2023 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:30, ci sarà la fiction Tina Anselmi Una vita per la democrazia. Su Rai Due, dalle 2 ...Il 25 aprile andrà in onda in prima serata su Raiuno "Tina Anselmi. Una vita per la democrazia". Nei panni di Tina Anselmi la bravissima Sarah Felberbaum.