Tifosi bianconeri contro Cuadrado? Ecco cosa sta succedendo

(Di martedì 25 aprile 2023) Inon sembrano aver preso bene l’atteggiamento diche ha causato una sconfitta molto pesante. La Juventus è uscita sconfitta dal match con il Napoli; i partenopei hanno sbancato lo Stadium grazie al gol di Raspadori nei minuti di recupero. Una rete pesante che ha portato la terza sconfitta consecutiva per i; passo falso difficile da digerire ma i ragazzi di Allegri devono essere bravi a voltare immediatamente pagina per non rischiare di perdere la corsa Champions.(LaPresse)Una partita,il Napoli, che sembra aver portato diverse critiche a; l’esterno, nel finale di gara, si è reso protagonista di una doppia situazione risultata determinante per il risultato finale. Nel finale di match, infatti, ...

... ha ricevuto un'ammenda per 'cori offensivi al direttore di gara' e 'cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria' da parte dei. ...Al suo interno, rientrano anche i provvedimenti per quanto riguarda la partita tra ie il Napoli. La Juve ha ricevuto una multa di 15mila euro per un coro rivolto daiall'arbitro. ...Massimiliano Allegri e idovranno restare ancora con il fiato sospeso, mentre la UEFA valuta sanzioni anche in assenza di un giudizio tempestivo da parte della giustizia sportiva ...

Lukaku, insulti razzisti in Juve-Inter: daspo per 171 tifosi bianconeri Adnkronos

Tutto nacque da ululati e insulti razzisti rivolti al calciatore belga che ha poi “zittito” la curva bianconera con la sua usuale esultanza che però venne intesa come gesto provocatorio da parte dell’ ...Correva l'anno 2016, c'era in palio un posto in finale nell'ultima stagione del francese in bianconero prima del passaggio allo United ...