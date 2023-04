“Ti abbiamo beccata!” Isola dei Famosi 23 | trema Cristina Scuccia | Vladimir la smaschera

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 aprile 2023)dei2023, il cammino dinon è iniziato nel migliore dei modi: durante la puntata di ieri l’ex suora è stata presa di mira da Enrico Papi eLuxuria, che hanno spiegato di non credere fino in fondo alle sue motivazioni. La puntata aveva vito la sua lunga confessione. “Cerco di fare sempre tutto, anche per gli altri. Nella comunità religiosa si tendeva ad un bene unico, qui vedi chi la vive come se fosse un’esperienza spirituale e chi invece come un palcoscenico”. “A volte mi sento un pesce fuor d’acqua, pensavo “Che ci faccio qua?“. Dopo la prima settimana, ha capito che le piace svegliarsi con il suono del mare: “Mi piace anche il mio coraggio davanti alle mie paure. Ho paura degli animali, ma ho continuato a dormire. La cosa più difficile non è la fame, potrei ...