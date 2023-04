The Witcher 3 | svelata la data di uscita in due parti

Come promesso ieri con il primo poster di3 , in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato il primo trailer e la data d'uscita della terza e ultima stagione con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di ...Netflix presenta il primo trailer della stagione 3 die fissa una data di uscita per l'addio di Henry Cavill a Geralt di ...Il servizio di video in streaming ha annunciato che la terza stagione di(l'ultima con Cavill nei panni del protagonista, visto che dalla quarta sarà sostituito da Liam Hemsworth ) sarà ...

The Witcher Stagione 3, data di uscita e teaser trailer: sarà divisa in due parti Multiplayer.it

The Witcher's Twitter account posted alongside the trailer: 'This summer, everything changes. The Witcher Season 3 begins on the 29th of June #thewitcher.' It was announced that Liam, 33, would ...The Witcher 3 è in arrivo su Netflix! È stata rilasciata sia la data che le modalità di distribuzione dell'attesa stagione ...