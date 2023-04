Tfa sostegno VIII ciclo | ecco cosa cambia nel 2023

In attesa del decreto per l'VIII ciclo delsi vanno a definire le regole per l'accesso al percorso di specializzazione . Ma cosa cambia nel 2023 con l'VIII ciclo delA introdurre le modifiche alè il ...VIII ciclo, il DL n. 44 del 23 aprile ha allargato le maglie di accesso al corso senza lo svolgimento delle prove di selezione ma il Ministero dovrà ancora indicare quale sarà la quota ...I neo - specializzati susono in numero elevato: i vincitori del concorso di accesso alsettimo ciclo sono circa 26 mila, a cui si aggiungono coloro che si sono iscritti in soprannumero. ...

TFA sostegno, docente con tre anni di servizio specifico ma non negli ultimi cinque dovrà sostenere la selezione per l’accesso al corso Orizzonte Scuola

Cosa cambia per il Tfa sostegno 2023 Le nuove regole che interesseranno il tanto atteso VIII ciclo sono contenute nel decreto Pa e riguardano le prove e l'accesso alle stesse. I dettagli.Il comitato “Nessun precario resti escluso” ha avviato nell’estate del 2022, tramite vari comunicati e interlocuzioni con gli addetti ai lavori, la rivendicazione per la giusta collocazione meritocrat ...