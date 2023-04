Commenta per primo Attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram,Cuadrado ha immortalato il momento in cui si è dovuto sottoporre a unantidoping al termine di Sporting - Juventus. Il match, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League ...Attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram ,Cuadrado ha raccontato di essersi dovuto sottoporre a unantidoping al termine di Sporting - Juventus . Il match, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023, ha ...L'allenatore si affida aJesus per sostituire Kim. Curiosamente, il difensore brasiliano è l'unico elemento della rosa ad aver già giocato un penultimo atto di Champions, grazie al cammino con i ...

Test Juan Mata: in quale squadra ha giocato dopo il Valencia e prima dello United Calciomercatonews.com

Attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram, Juan Cuadrado ha immortalato il momento in cui si è dovuto sottoporre a un test antidoping al termine di Sporting-Juventus. Il match, valevole ...Test Osimhen per Pioli: la difesa rossonera non prende gol da cinque gare in Champions. Spalletti ritrova il suo bomber ...