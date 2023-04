“Terrorismo e calunnie” 25 Aprile | fango su Meloni dalla Gruber | chi la difende

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Giorgiae il 25. È stato questo l'unico tema di discussione della puntata di Otto e Mezzo, su La7. “Perché la premier fa così fatica a dire la parola antifascista? Fa bene a non definirsi tale?”, sono le domande che Lilliha rivolto a Franco Cardini. “Io francamente non lo so, ma i casi sono due”, ha risposto lo storico, che ha poi spiegato il suo pensiero a riguardo. “Forse la- ha dichiarato - ha ancora l'impressione che all'interno del suo partito vi sia una certa aliquota, minoritaria ma con qualche importanza sul piano delle rappresentanze politiche, che non se la sente di prendere totalmente le distanze. Questo dipende da un fatto importante, ovvero dall'insufficienza sul piano della discussione culturale e intellettuale all'interno del partito: ci sono delle suscettibilità ...