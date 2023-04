Terribile incidente tra un' auto e un camioncino dei rifiuti | 21enne in fin di vita

Leggi su europa.today

(Di martedì 25 aprile 2023) Gravissimonella notte tra lunedì e martedì a Monza, dove - per cause ancora in corso di accertamento - un'e undella raccoltasi sono schiantati tra loro all'incrocio tra via Buonarroti e via Bramante da Urbino. Ad avere la peggio nell'impatto è stata una...