Terra Amara 2 trame 30 Aprile-6 Maggio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di martedì 25 aprile 2023) Lunedì 1non andrà in onda in quanto giorno festivo Sabato 6andrà in onda in forma ridotta dalle 15.45 alle 16.30 per lo speciale del TG5 in collaborazione con Verissimo in occasione dell’incoronazione di Re Carlo 30Yilmaz è preoccupato per la vita L'articolo proviene da MEDIATURKEY.