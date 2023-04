(Di martedì 25 aprile 2023) 25 aprile, Festa della Liberazione. Uno dei giorni nei quali l’Italia si ferma per celebrare una data iconica della propria storia, quella con la “S” maiuscola. In questi momenti anchesi sta godendo qualche giorno di meritatoin vista della fase clou della stagione del. Dopo un avvio di 2023 letteralmente da incorniciare (anche se il “bersaglio grosso”, purtroppo, è sempre stato mancato), il nostro portacolori sta pensando a ricaricare le batterie. Ma, nello specifico,stail numero 1 delitaliano? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,sta trascorrendo alcuni giorni di relax nella sua Sesto Pusteria, approfittando della pausa resa possibile dalla rinuncia al Masters ...

Tennis, cosa sta facendo Jannik Sinner Tra riposo e una partita di...Seconda Categoria! OA Sport

La nostra intervista ad Holger Rune, numero sette al mondo fresco vincitore dell'Atp 250 sulla terra battuta di Monaco.