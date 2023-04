Taurisano | malore in strada durante la festa | morto 57enne In serata

Leggi su noinotizie

(Di martedì 25 aprile 2023) È accaduto nelladel paese, quella della Madonna di Leuca, a. Ilera con familiari ed amici quando si è sentito male mentre ballava la pizzica: si è accasciato a terra, in, la via per Acquarica-Presicce. Èpraticamente sul colpo, stroncato dall’infarto. Vano, sia pure tempestivo, l’intervento dei soccorritori nonché quello degli agenti di polizia. L'articoloinla In proviene da Noi Notizie..