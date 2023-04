Tarquinia lido | chiuso un autolavaggio per inquinamento ambientale

(Di martedì 25 aprile 2023)– La Polizia Locale è intervenuta la settimana scorsa per chiudere unsituato nei pressi diper. Lo stessoera stato già fatto chiudere l’estate scorsa e quest’anno, alla sua riapertura, è stato nuovamente riscontrato il non rispetto delle prescrizioni già date nel 2022. L’acqua sporca infatti non veniva incanalata verso i serbatoi di scolo o verso gli impianti fognari. La Polizia ha quindi provveduto ad ispezionare l’per poi intimarne la chiusura. “Il nostro intervento”, spiegano dal Comando di Polizia Locale, “e la conseguente chiusura dell’si sono resi necessari per assicurare il rispetto delle norme in favore di una tutela ...

: sicurezza per la fiera e linea dura contro l'abusivismo - Un importante spiegamento di forze verrà messo in campo per la Fiera diquest'anno per garantire la sicurezza di tutti. Il comando della Polizia Locale è infatti pronto per mettere a disposizione dei cittadini l'intero corpo di agenti che, con l'occasione, ..., chiuso un autolavaggio per inquinamento ambientale - La Polizia Locale è intervenuta la settimana scorsa per chiudere un autolavaggio situato nei pressi diper inquinamento ambientale. Lo stesso autolavaggio era stato già fatto chiudere l'estate scorsa e quest'anno, alla sua riapertura, è stato nuovamente riscontrato il non rispetto delle ...Agrifish, la kermesse che sta animandosino al 25 aprile e che ha il proprio centro in viale dei Tritoni, tra show cooking di chef stellati e approfondimenti a tema, propone perciò nel ...

Tarquinia, la Polizia Locale chiude un autolavaggio al Lido lextra.news

NewTuscia – TARQUINIA – Un importante spiegamento di forze verrà messo in campo per la Fiera di Tarquinia Lido quest’anno per garantire la sicurezza di tutti. Il comando della Polizia Locale è infatti ...Vivere bene significa anche saper prendersi cura e aver rispetto di sé, di ciò che si mangia, del mondo che ci circonda e, in particolare, del territorio in cui viviamo: nel parlare di tipicità e biod ...