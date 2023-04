Tajani “Insegniamo ai nostri figli a difendere la libertà”

(Di martedì 25 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 25 aprile “deve essere un momento di grande unità, perchè lanon deve conoscere frontiere di parte. Dobbiamo difenderla con il nostro impegno e anche con quello cheai”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, parlando a margine della cerimonia di deposizione di una corona d'alloro alle Fosse Ardeatine. “E' la commemorazione della liberazione dal nazifascismo e il sacrificio delle vittime della strage delle Fosse Ardeatine ha riscattato l'onore dell'Italia. Non è il momento di fare polemiche, ma dii valori dellae rispettare il dolore delle famiglie. Ho incontrato laa di Giuseppe Cordero di Montezemolo, colonnello e partigiano, prima prigoniero e ...

