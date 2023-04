Tabellone Wta Madrid 2023 | Swiatek guida il seeding | presenti cinque italiane

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneo Wta 1000 di. La prima testa di serie è Iga, seguita da Aryna Sabalenka, Jessica Pegula e Ons Jabeur.invece le tenniste azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Quest’ultima è l’unica accreditata di una testa di serie e debutterà dunque già al secondo turno. Di seguito ecco ilcompleto con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTAPRIMO TURNO PARTE ALTA (1)bye Raducanu vs Q Eala vs Maria (28) Pera bye (22) Zhang bye Galfi vs McNally Cornet vs ...