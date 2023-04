Svolta del Governo sugli autovelox | tutto quello che c’é da sapere

Leggi su altranotizia

(Di martedì 25 aprile 2023) L’Italia è uno dei Paesi con il maggior numero di. Ecco cosa potrebbe però cambiare a breve con il nuovo Codice della Strada. Le somme pagate per le multe dasono tra le più odiate dagli italiani. Somme che vanno a gravare sui bilanci familiari di chi si sposta per lavoro oppure chi effettua viaggi per le vacanze in auto. Ora, però, potrebbe cambiare. Ecco cosa sta mettendo in atto ilpresieduto da Giorgia Meloni. Verso unasul sistema degli– AltraNotizia.itCome detto, le multe dasono tra le più temute. Ovviamente, come è noto, ricevere una multa per eccesso di velocità non significa doverla pagare necessariamente. L’Italia, si sa, è il Paese degli avvocati e dei cavilli. Per cui, vi sono ...