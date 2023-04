(Di martedì 25 aprile 2023) Dal primoildiTV saràpiù. Sull’emittente infatti sbarcherà il dispositivo HbbTV, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV, funzione presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione, connesse a Internet, che consente allo spettatore di un canale l’accesso ad una serie di contenuti gratuiti aggiuntivi di varia natura. Lo fa sapere la Federazione italiana tennis in un comunicato. Grazie a questa tecnologia,TV offrirà la visione di canali supplementari – ‘paralleli’ a quello principale – prima non disponibili. Si parte con il ‘Sardegna Open’, evento premium della neonata categoria Challenger 175. Dal 1 al 7, chi entrera sul canale 64 troverà in basso a destra un banner con scritto ‘Sardegna Open’ ...

Dal 14 al 21 maggio , invece, la proposta diTV sarà ancora più ampia: premendo il tasto verde del telecomando, si aprirà una schermata mosaico (in gergo landing page) nella quale lo ...Dal 14 al 21 maggio , invece, la proposta diTV sarà ancora più ampia: premendo il tasto verde del telecomando, si aprirà una schermata mosaico (in gergo landing page) nella quale lo ......con la finale di sabato 6 maggio e sarà integralmente trasmesso in diretta sue in ... testa di serie più alta nel terzo quarto,a Madrid dopo l'infortunio al polpaccio contro Iga ...

Su SuperTennis arriva l'HbbTV: dal 1° maggio palinsesto ancora più ricco SuperTennis

SuperTennis TV, dal 1 Maggio arriva HbbTV. Palinsesto gratuito diventa ancora più ricco, Dal 1° maggio il palinsesto di Supertennis TV sarà ancora più ricco grazie all’ HbbTV. Acronimo di Hybrid Broad ...Dal 1° maggio il palinsesto di Supertennis TV sarà ancora più ricco grazie all’ HbbTV . Acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV, l’HbbTV ...