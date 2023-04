Superlega | semifinali gara 5 | programma e diretta TV

(Di martedì 25 aprile 2023) Questo pomeriggio alle 18 si giocano in contemporanea i match validi per5 delleplayoff di. Ultimo appuntamento prima della contesa per il titolo per tutte e quattro le squadre che viaggiano sulla parità assoluta. A fare la differenza stasera potrebbero essere davvero i nervi e la capacità di saperli gestire. Andiamo dunque a vedere cosa riserva il5: il(Crediti foto: Trentinovolley Twitter)Trento vuole evitare il ripetersi di uno psicodramma. In vantaggio per 2-0 lo scorso anno, si fece rimontare dalla Lube che poi vinse lo scudetto. Anche quest’anno l’Itas aveva accumulato un doppio vantaggio, ma Piacenza lo ha prima dimezzato e poi pareggiato e ora spera nell’impresa. ...

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara - 5 Trento - Piacenza delledei Playoff2022/2023. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara - 5 Civitanova - Milano delledei Playoff2022/2023. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ...Con il successo di stasera Perugia blinda praticamente un posto nelledei Playoff ...avuto degli alti e bassi stasera e questo lo paghi quando giochi con qualsiasi squadra della. ...

Playoff SuperLega: semifinali in parità, si va alla bella La Stampa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Piacenza, match valido per gara-5 di semifinale dei play-off della SuperLega ...Oggi in tv Civitanova-Milano, gara-5 delle semifinali dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley: canale, orario e come vederla in streaming ...