Sudtirol-Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 25 aprile 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si affrontano la quarta e la seconda in classifica, con i padroni di casa che ambiscono a blindare il loro posto nei playoff, mentre i liguri vedono la promozione diretta ad un passo.si giocherà lunedì 1 maggio 2023 alle ore 15: LE(4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, De Col, Tait, Fiordilino, Rover, Odogwu, Mazzocchi. All. Bisoli(4-2-3-1): Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Badelj, Frendrup, Strootman, Criscito, Coda. All. GilardinoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 1 maggio 2023 alle ...