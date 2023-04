(Di martedì 25 aprile 2023) Cessate il fuoco annunciato dal segretario di Stato americanodi trein, mentre l’Italia ha completato la missione di salvataggio dei connazionali intrappolati a Khartoum. Ad accoglierli ieri sera all’aeroporto di Ciampini il ministro degli Esteri Tajani. “Felice e orgoglioso di accogliere i connazionali di rientro dal. Operatori umanitari, diplomatici e militari che con impegno e dedizione ancora una volta hanno fatto onore all’Italia”, ha scritto. LA– Come ha annunciato il segretario di Stato Usa Anthony Blinken, il cessate il fuoco è stato concordato tra l’esercito regolare del(Saf) e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) a partire dalla mezzanotte. “A seguito di intensi negoziati, Saf e Rsf – scrive Blinken in un tweet – hanno concordato di ...

... incontrando per pochi istanti i giornalisti subito dopo l'atterraggio, alle 20.30, Abbonati per leggere anche Leggi anche, il conflitto si allarga: ora si rischia la crisi umanitaria, ...di tre giorni in, mentre l'Italia ha completato la missione di salvataggio dei connazionali intrappolati a Khartoum. Ad accoglierli ieri sera all'aeroporto di Ciampini il ministro degli ...leggi anche Tajani: "Lavoriamo ad unatra le due parti in" FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, cosa sta succedendo e da dove nascono gli scontri Per le ...

Sudan, tregua di 3 giorni. Rientrati italiani evacuati Adnkronos

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato ieri sera che i generali in guerra nel Sudan hanno concordato un cessate il fuoco di tre giorni a partire da mezzanotte, dopo che le prece ...Ieri in serata l’arrivo a Ciampino degli italiani rientrati insieme a tredici stranieri, tra cui sudanesi e greci. Tajani: “La nostra ambasciata è stata chiusa, molto probabilmente la sposteremo in ...