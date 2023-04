Sudan | sangue e potere | nella battaglia per Khartoum si scontrano due facce dello stesso golpe

Leggi su tpi

(Di martedì 25 aprile 2023) I generali Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo conosciuto come Hemeti si somigliano più di quanto vorrebbero far credere. Insieme hanno compiuto un colpo di stato militare per impedire il ritorno dei civili al, guidando come presidente (Burhan) e vicepresidente (Hemeti) il Consiglio sovrano di transizione, che di fatto governa il. Entrambi sono accusati di essere coinvolti in massacri di civili e dimostranti. Tutti e due guidano apparati militari con ingenti interessi economici e potenti alleati all’estero. Eppure si odiano e ora, dopo meno di 18 mesi di condivisione del, sono arrivati alla resa dei conti scatenando un conflitto armato per decidere una volta per tutte chi governerà il. Risultato? Hanno trasformato la capitale e mezzo Paese in un campo di ...