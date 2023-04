Sudan | Oms | preso laboratorio virus | rischio biologico

di una delle parti in guerra", ha dichiarato Nima Saeed Abid, rappresentante dell'in, ai giornalisti a Ginevra in collegamento video. . 25 aprile 2023'C'è un enorme rischio biologico associato all'occupazione del laboratorio centrale di sanità pubblica di una delle parti in guerra', ha dichiarato Nima Saeed Abid, rappresentante dell'in, ......massiccio che potrebbe coinvolgere fino a 270.000 persone diretti verso i vicini Ciad e Sud. ... Oltre all'emergenza umanitaria, l'lancia poi un allarme per l'esistenza di "rischi biologici" a ...

Sudan, Onu: "Possibili 270mila in fuga". Oms: "Occupato laboratorio, rischio biologico" Sky Tg24

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che i combattenti nel Sudan devastato dal conflitto hanno occupato un laboratorio pubblico centrale che contiene campioni di malattie, tra cui la po ...Dopo la partenza di parte degli "stranieri" dal Sudan a causa del conflitto in corso tra i due eserciti rivali, l'Onu e l'Oms lanciano l'allarme per un eventuale esodo di profughi sudanesi verso i vic ...