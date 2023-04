Sudan | la Cina alla prova di affidabilità internazionale

leggi anche Dall'Ucraina al: la terza guerra mondiale è già iniziata Taiwan e, arsenale nucleare: c'è il rischio di una guerra Se ormai è chiaro quale sia la forza dell' esercito ...Il, dunque, è solo la tessera strategica di un mosaico: un colossale scontro che contrappone, ... E mentre l'Europa "compassionevole" accarezza il ventre africano con aiuti umanitari, lasi ......ha affermato di aver 'evacuato in sicurezza' un primo gruppo di cittadini e di 'cercare ogni mezzo per proteggere le vite, le proprietà e la sicurezza di oltre 1.500 connazionali cinesi in'...

Sudan, Cina e Ucraina: i ministri degli Esteri europei alle prese con più crisi internazionali Agenzia Nova

Tre giorni anche per continuare le evacuazioni del personale diplomatico. La popolazione è sempre più allo stremo. Chiusa l'ambasciata giapponese. In salvo il convoglio Onu con 700 civili in viaggio ...Lunedi sera è atterrato a Ciampino l'aereo dell'Aeronautica Militare con a bordo 96 italiani e 13 cittadini stranieri in fuga dalla guerra in Sudan ...