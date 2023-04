Sudan | i combattenti occupano un laboratorio che contiene virus di polio e morbillo L’Oms | “Enorme rischio biologico”

(Di martedì 25 aprile 2023) Idelhanno occupato unnazionale pubblico checampioni di malattie, tra cui lae il. La situazione è “estremamente, estremamente pericolosa” dichiara l’Organizzazione mondiale della sanità. “C’è un” ha dichiarato Nima Saeed Abid, rappresentante delnel Paese ai giornalisti a Ginevra in collegamento video. Saeed Abid ha raccontato di aver ricevuto ieri una telefonata dal capo del. “Hanno rimosso tutti i tecnici dalche ora è completamente sotto il controllo di una delle parti in lotta come base militare”, ha aggiunto. E ha sottolineato che la situazione è “estremamente ...

... potrebbero approfittare fino a 270.000 persone in fuga verso il Ciad e il Sud. La ... L'Oms intanto esprime preoccupazione per l'occupazione da parte deidi un laboratorio pubblico ...Allarme biologico in: a lanciarlo è l'Oms, che ha avvertito dell'esistenza di "rischi biologici" a causa dell'occupazione di un laboratorio da parte dei. I rischi biologici sono stati definiti dall'OMS ......se l'annuncio delle Rsf non è stato confermato da fonti indipendenti ( LEGGI LE NEWS DI OGGI SULLA GUERRA IN). Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che i...

La tregua di 72 ore annunciata in Sudan sarebbe stata violata dall'esercito secondo il gruppo paramilitare delle Rsf ...