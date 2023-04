Sudan | calma tesa a Khartoum | corsa contro il tempo per evacuare stranieri

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) –dopo l’entrata in vigore ieri sera di una tregua di 72 ore. Ma le parti belligeranti, l’esercito e i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf), si sono scambiate accuse reciproche di aver violato il cessate il fuoco. “La situazione all’interno di”, ha dichiarato un portavoce delle forze armateesi a Sky News Arabia, denunciando che “i cecchini delle Rsf continuano a sparare” e sottolineando che l’esercito “risponderà” a qualsiasi violazione della tregua. Anche le Rsf hanno accusato le forze regolari di aver commesso “chiare violazioni” del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. “L’altra parte non ha rispettato i termini della tregua poiché i suoi aerei stanno ancora volando sui cieli di...

Sudan, calma tesa a Khartoum: corsa contro il tempo per evacuare ...

