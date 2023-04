Sudan | Blinken annuncia tregua di 72 ore ' Cauta calma' a Khartum

(Di martedì 25 aprile 2023) - Ieri sera arrivato il primo aereo con 96 italiani evacuati. Più di 400 morti e quasi 4000 feriti per le Nazioni Unite

Sudan, Blinken annuncia una tregua di 72 ore. Arrivato a Roma il primo aereo di italiani evacuati Il Sole 24 ORE

Sono rientrati dal Sudan 96 italiani, a bordo di due aerei atterrati ieri sera all’aeroporto di Ciampino. Ad attenderli sulla pista il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Incubo finito dunque per i ...Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato ieri sera che i generali in guerra nel Sudan hanno concordato un cessate il fuoco di tre giorni a partire da mezzanotte, dopo che le prece ...