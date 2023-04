Su che canale guardare Fiorentina-Cremonese in tv? C’è la diretta gratis e in chiaro | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Mancano poche ore e finalmente sarà in scena l’attesissima semifinale valevole come ritorno della Coppa Italia 2023. Giovedì sera alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, infatti, vedremo in azioneper un secondo atto di un doppio confronto che, visto il match dell’andata, appare indirizzato verso i viola. La squadra allenata da mister Vincenzo Italiano, forte del 2-0 ottenuto all’andata sul campo dei grigiorossi, cercherà di staccare il pass per la finale che si disputerà mercoledì 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Un doppio vantaggio reso possibile dalle reti di Cabral e dal calcio di rigore di Nico Gonzalez. I viola dovranno essere bravi a non distrarsi e, soprattutto, a non sottovalutare l’avversaria. Una avversaria che affronterà il match senza più nulla da perdere e con la chiara intenzione di ...