(Di martedì 25 aprile 2023) "E' stato segnalato unovile e squallido. Subitoda undemocratico e antifascista. Potete mettere 100 striscioni: noi italiani veri saremo in 1000 in strada a rimuoverli. ...

Buon 25 aprile!": è quanto scrive sui social il sindaco di Legnano (Milano) Lorenzo Radice, postando la foto di unocon una scritta offensiva contro il 25 aprile appeso nella notte davanti ...Sfregio al 25 Aprile a Legnano .sulla sede Anpi: "Chi se ne frega del 25 Aprile" Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023, in via Ciro Menotti, è apparso unosulla sede della ......quello di fare pubblicità nascosta al negozio di cui hanno fornito l'indirizzo sul loro. Volevano offendere, insultare, riproponendo in forma testuale un antico tormentonenei ...

Striscione offensivo a Legnano, rimosso da cittadino Agenzia ANSA

"E' stato segnalato uno striscione vile e squallido. Subito rimosso da un cittadino democratico e antifascista. Potete mettere 100 striscioni: noi italiani veri saremo in 1000 in strada a rimuoverli.Legnano (Milano), 25 aprile 2023 – Inizia sotto il segno di un clima tutt’altro che disteso la giornata della festa della Liberazione a Legnano e questo a causa di uno striscione provocatorio appeso d ...